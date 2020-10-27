27.10.2020 16:49

Мужчина заплатит 17 тыс. грн за то, что пришел за пивом без маски в один из магазинов под Харьковом

В Харьковской области суд назначил штраф человеку, который появился в общественном месте без защитной маски



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Нарушитель появился в пивном магазине без защитной маски, говорится в постановлении Богодуховского районного суда Харьковской области.

Суд установил, что днем ​​21 августа 2020 обвиняемый находился в общественном месте, а именно в пивном магазине на площади Соборности в Богодухове, без защитной маски, чем нарушил правила карантина.

На судебные заседания обвиняемый не являлся четыре раза, не получив конверты с повестками вернулись в суд. При этом в материалах дела отмечается, что вызовы выслались по адресу, правильность которой человек доказал подписью в протоколе.

Суд признал мужчину виновным в нарушении по ст. 44-3 КУоАП и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.