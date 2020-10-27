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27.10.2020  16:26   

В Харькове горит электроподстанция возле колонии (ГСЧС)

Угрозы распространения огня на другие объекты нет.


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27 октября в 14.10 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Таджикской. По адресу направили два отделения спасателей. Об этом сообщил KHARKIV Today помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин.

В соцсетях очевидцы предположили, что пожар произошел на территории Харьковской исправительной колонии №43. Однако в ГСЧС в Харьковской области отметили: электроподстанция находится за пределами колонии и питает промышленное предприятие. 

"Это электроподстанция, которая находится не на территории колонии. Она вообще не принадлежит 43-й колонии. Электроподстанция не питает электричеством ни одно помещение в этой колонии, а также жилые дома. Она питает одно из предприятий, которое находится в промзоне. Уже приехала энергослужба, специалисты все отключили. Наши тушат пожар", - сказал Лупандин.

В ГСЧС заверили, что угрозы распространения пожара на другие объекты нет. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. 

 
Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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