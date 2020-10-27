Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Харьковские полицейские поймали очередного рецидивиста, обворовывающего пригородные дачи (Полиция)
27.10.2020  13:49   

ФОТО: Харьковские полицейские поймали очередного рецидивиста, обворовывающего пригородные дачи (Полиция)

39-летний житель поселка Безлюдовка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, украл из дачных участков имущества на 11 тыс. грн.


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В сентябре в Харьковский отдела полиции начали поступать заявления от пострадавших о том, что с их дачных домовладений неизвестные похищают хозяйственные инструменты, одежду, электроинструменты и бытовую технику.

Злоумышленником оказался 39-летний житель поселка Безлюдовка. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением и признал вину. Полицейские установили причастность злоумышленника к четырем краж.

Открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 26 октября мужу сообщили о подозрении в совершении преступлений.

 

  

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, кража, харьков, дача, комментарий
 
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