ФОТО: В Покровской колонии для служебных собак создали новые препятствия (СВУИУН)

В государственном учреждении «Первомайская исправительная колония (№117)» была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны на обновленной полосе препятствий.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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