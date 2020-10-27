27.10.2020 13:26

ФОТО: В Покровской колонии для служебных собак создали новые препятствия (СВУИУН)

В государственном учреждении «Первомайская исправительная колония (№117)» была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны на обновленной полосе препятствий.



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Кинологы тренировали служебных собак по преодолению полосы препятствий, которая была испытана и введено в эксплуатацию после реконструкции.

В ходе тренировки было сосредоточено на повышении мотивации для быстрого преодоления барьеров и развитие физических способностей "четвероногих охранников".

Начальник учреждения Константин Козич отметил, что в настоящее время в учреждении проводится активная работа по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширения выполнения функций служебных собак.