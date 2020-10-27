27.10.2020 12:53

ФОТО: В тихом центре Харькова загорелся швейный цех - проведена эвакуация людей (ГСЧС)

В Шевченковском районе Харькова во время ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме эвакуировали шесть человек.



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26 октября в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Данилевского, 10.

К месту происшествия прибыло 8 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.

На момент прибытия пожарных в подвальном помещении, где располагалось личное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление.

Чтобы обезопасить жителей дома, спасатели немедленно приняли меры по локализации огня и дымоудалению. После локализации загорания, которая состоялась в 20:17, спасатели провели эвакуацию людей.

Всего вывели на свежий воздух 6 человек. Пострадавших среди них нет.

В 20:37 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.