ФОТО: В тихом центре Харькова загорелся швейный цех - проведена эвакуация людей (ГСЧС)

В Шевченковском районе Харькова во время ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме эвакуировали шесть человек.
26 октября в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале 5-этажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Данилевского, 10.
К месту происшествия прибыло 8 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница.
На момент прибытия пожарных в подвальном помещении, где располагалось личное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление.
Чтобы обезопасить жителей дома, спасатели немедленно приняли меры по локализации огня и дымоудалению. После локализации загорания, которая состоялась в 20:17, спасатели провели эвакуацию людей.
Всего вывели на свежий воздух 6 человек. Пострадавших среди них нет.
В 20:37 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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