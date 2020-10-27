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27.10.2020  11:23   

Россиянка через Гоптовку пыталасть провезти на Харьковщину сумку с психотромпами (Слобожанская таможня)

Гражданка Российской Федерации пыталась переместить через границу препарат, который считается наркотическим прекурсором, под видом обычного лекарства.


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О проишествии сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

По сведениям таможенников, случай нарушения таможенного законодательства обнаружили на таможенном посту "Гоптовка" в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили в дорожном чемодане под личными вещами скрытые 5 упаковок с таблетками "феназепам 1 мг", всего 250 таблеток. Перемещала их гражданка РФ, которая полосой движения "пешеход" перемещалась в направлении движения из Российской Федерации в Украину.

Женщина перед началом таможенного досмотра заявила об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Каких-либо разрешительных документов для перемещения таблеток гражданка РФ не предоставила.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Феназепам - это лекарственный препарат, применяется при различных невротических, неврозоподобных, психопатических и психопатоподобных состояниях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 года № 770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", феназепам относится к Таблице ИИИ, Списка 2 "Психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля".

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пограничникд, метадон, марихуана
 
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