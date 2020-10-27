ФОТО: Неосторожность при курении стоила мужчине жизни (ГСЧС)

В Двуреченском районе спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего во время пожара.
26 октября в 15:42 спасателям сообщили о возгорании в частном жилом доме села Косянивка.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что в середине дома сразу в двух жилых комнатах произошло возгорание мебели и личных вещей на площади около 30 кв.м.
Во время проведения дальнейшей разведки в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины, 1953 года рождения.
В 16:45 пожарные локализовали огонь и в 19:11 полностью его ликвидировали.
Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.
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