27.10.2020 11:31

ФОТО: Неосторожность при курении стоила мужчине жизни (ГСЧС)

В Двуреченском районе спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего во время пожара.



// ГСЧС

26 октября в 15:42 спасателям сообщили о возгорании в частном жилом доме села Косянивка.



Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что в середине дома сразу в двух жилых комнатах произошло возгорание мебели и личных вещей на площади около 30 кв.м.

Во время проведения дальнейшей разведки в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины, 1953 года рождения.



В 16:45 пожарные локализовали огонь и в 19:11 полностью его ликвидировали.



Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.