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27.10.2020  10:49   

ФОТО: ДТП на Белгородском шоссе: подробности от полиции (ГУ НП)

В результате ДТП телесные повреждения получили два человека. Их доставили в больницу.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Белгородском шоссе поступило в полицию 26 октября около 20:30.

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей «Ford» под управлением 21-летнего водителя и «Daewoo Lanos» под управлением 44-летнего водителя. Вследствие ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Lanos».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства аварии.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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