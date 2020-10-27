ФОТО: ДТП на Белгородском шоссе: подробности от полиции (ГУ НП)

В результате ДТП телесные повреждения получили два человека. Их доставили в больницу.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Белгородском шоссе поступило в полицию 26 октября около 20:30.
Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей «Ford» под управлением 21-летнего водителя и «Daewoo Lanos» под управлением 44-летнего водителя. Вследствие ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Lanos».
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства аварии.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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