27.10.2020 09:58

Пьяного нарушителя в шлепках задержали пограничники (ГПСУ)

Пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.



//dpsu.gov.ua

Пограничный наряд отдела «Дергачи» остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян.



Задержанным оказался житель Покровска Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в соседнюю страну. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.



За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд.



Госпогранслужба напоминает: с 1 марта 2020 граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам, и только в установленных пунктах пропуска.