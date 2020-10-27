Пьяного нарушителя в шлепках задержали пограничники (ГПСУ)

Пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.
Пограничный наряд отдела «Дергачи» остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян.
Задержанным оказался житель Покровска Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в соседнюю страну. Документов, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины, у него не было.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд.
Госпогранслужба напоминает: с 1 марта 2020 граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам, и только в установленных пунктах пропуска.
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