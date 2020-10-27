27.10.2020 09:44

На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.



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За предыдущую неделю совершено 1263 проверки, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 557 (44,1%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 36 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 557 предписаний и предложений, оформлено 39 протоколов, проинформированы органы местной власти - 51, правоохранительные органы - 3.



Проверено 61 учреждение образования, в т.ч. школы, ДОУ, ПТУ. Нарушения выявлены в 16 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 16 предписаний и предложений, 4 ответственных лица привлечено к административной ответственности, 2 раза проинформированы органы местной власти.

На железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения осуществлено 7 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 2 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 2 объектая. Для устранения нарушений выдано 2 предписания и проведено 6 разъяснительных бесед на объектах.