ФОТО: На Центральной улице сгорел ВАЗ (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Ольшаны Дергачевского района.
27 октября в 2:27 спасателям сообщили, что на улице Центральной, 72 горит автомобиль ВАЗ 21093 1999 года выпуска.
Когда спасатели 64-го Государственного пожарно-спасательного поста прибьыли на место, почти вся легковушка была охвачена огнем. Площадь горения составила около 5 кв.м.
Спасатели потушили пламя в 3:10. В результате пожара никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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