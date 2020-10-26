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26.10.2020  15:59   

Дерзкий налетчик пойман в бегах (ГУНП)

Полиция задержала мужчину, совершившего разбойные нападения на аптеки и кредит-кафе в четырех районах Харькова.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 октября 2020 года в 11:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в отделении кредитного учреждения по улице Валентиновской неизвестный мужчина под угрозой пистолета, завладел деньгами в размере 4800 гривен и скрылся.
 
Похожие случаи произошли несколькими днями ранее в Индустриальном, Немышлянскомя и Шевченковском районах Харькова.
 
Так, 22 октября 2020 года около 13:50 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и, угрожая пистолетом, завладел 5700 гривнами.
 
Через часа мужчина ограьил на 6 000 аптеку на Московском проспекте.
 
24 октября 2020 года в 11:36 Злоумышленник зашел в аптеку по проспекту Науки в Шевченковском районе города.  Угрожая пистолетом провизору, он завладел деньгами из кассы в сумме 2800 гривен.
 
В ходе проведения совместных оперативных мероприятий работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области вместе с оперативниками Московского, Немышлянского, Индустриального и Шевченковского отделов полиции установили, что все эти преступления совершил один и тот же человек.
 
Как рассказал заместитель начальника-начальник криминальной полиции Московского отдела полиции Андрей Шевченко, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения на объектах, где были совершены преступления, и получили приметы правонарушителя.
 
 - Сразу после совершения злоумышленником очередного преступления в Московском районе Харькова 25 октября полицейские вышли на его след. 
 
Через 3 часа разыскиваемого задержали в городе Валки. 
 
Мужчина направлялся в Полтаву, чтоб скрыться от преследования правоохранителей, - Отметил Андрей Шевченко.  - Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины пневматический пистолет, деньги и одежду, в которой он совершил преступления.
 
Полицейские выяснили, что мужчина месяц назад освободился из мест лишение свободы, где отбывало наказание за совершение шести аналогичных разбоев в городе Киеве.
 
В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст.  187 (разбой) уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избранниия ему меры пресечения. 
 
Разбонику светити от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налетчик пойман, харьков
 
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