26.10.2020 15:59

Дерзкий налетчик пойман в бегах (ГУНП)

Полиция задержала мужчину, совершившего разбойные нападения на аптеки и кредит-кафе в четырех районах Харькова.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 октября 2020 года в 11:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в отделении кредитного учреждения по улице Валентиновской неизвестный мужчина под угрозой пистолета, завладел деньгами в размере 4800 гривен и скрылся.

Похожие случаи произошли несколькими днями ранее в Индустриальном, Немышлянскомя и Шевченковском районах Харькова.

Так, 22 октября 2020 года около 13:50 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и, угрожая пистолетом, завладел 5700 гривнами.

Через часа мужчина ограьил на 6 000 аптеку на Московском проспекте.

24 октября 2020 года в 11:36 Злоумышленник зашел в аптеку по проспекту Науки в Шевченковском районе города. Угрожая пистолетом провизору, он завладел деньгами из кассы в сумме 2800 гривен.

В ходе проведения совместных оперативных мероприятий работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области вместе с оперативниками Московского, Немышлянского, Индустриального и Шевченковского отделов полиции установили, что все эти преступления совершил один и тот же человек.

Как рассказал заместитель начальника-начальник криминальной полиции Московского отдела полиции Андрей Шевченко, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения на объектах, где были совершены преступления, и получили приметы правонарушителя.

- Сразу после совершения злоумышленником очередного преступления в Московском районе Харькова 25 октября полицейские вышли на его след.

Через 3 часа разыскиваемого задержали в городе Валки.

Мужчина направлялся в Полтаву, чтоб скрыться от преследования правоохранителей, - Отметил Андрей Шевченко. - Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины пневматический пистолет, деньги и одежду, в которой он совершил преступления.

Полицейские выяснили, что мужчина месяц назад освободился из мест лишение свободы, где отбывало наказание за совершение шести аналогичных разбоев в городе Киеве.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избранниия ему меры пресечения.

Разбонику светити от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.