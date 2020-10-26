26.10.2020 12:16

Российские «перевозчики» обманули венгра на $10000 и бросили на украинской границе (Госпогранслужба)

Гражданина Венгрии, который незаконно пересек границу из России, задержал наряд отдела «Волчанск» Харьковского пограничного отряда.



//dpsu.gov.ua

Иностранец имел все основания для легального въезда в Украину – для этого было достаточно оформить полис страхования и c ним официально пересечь границу из России в пункте пропуска «Гоптовка».

Однако, по словам задержанного, стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги такие «помощники» получили 10 000 долларов США. Обманутого венгра мошенники бросили на российско-украинской границе.



Теперь иностранцу, скорее всего, придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима.



Напоминаем, что с 28 сентября иностранцам разрешен въезд в Украину при условии наличия у них (кроме определенных категорий) страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацию, и действует на срок пребывания в Украине. При этом лица, прибывающие из стран с широким распространением COVID-19 имеют выбывать на самоизоляцию.