26.10.2020 10:42

ФОТО: Пожар на ХТЗ – хозяина с ожогами увезли в неотложку (ГСЧС)

Во время ликвидации пожара в Индустриальном районе бойами ГСЧС было спасено 3 человека



//kh.dsns.gov.ua

26 октября в 00:37 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме по переулку Шариковому, 21.



К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади 50 кв.м.



Во время проведения разведки внутри дома были спасены 41-летняя жена владельца и 2-летняя дочь. Пострадавший владелец дома с ожогами нижних конечностей 3-й степени был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.



В 1:10 пожар был локализован и в 2:12 окончательно ликвидировано.



Причина возникновения пожара устанавливается.