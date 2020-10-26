ФОТО: Пожар на ХТЗ – хозяина с ожогами увезли в неотложку (ГСЧС)

Во время ликвидации пожара в Индустриальном районе бойами ГСЧС было спасено 3 человека
26 октября в 00:37 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме по переулку Шариковому, 21.
К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади 50 кв.м.
Во время проведения разведки внутри дома были спасены 41-летняя жена владельца и 2-летняя дочь. Пострадавший владелец дома с ожогами нижних конечностей 3-й степени был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.
В 1:10 пожар был локализован и в 2:12 окончательно ликвидировано.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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