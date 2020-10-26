ФОТО: Под Харьковом ВАЗ врезался в отбойник (ГУ НП)

В результате аварии с травмами в больницу доставлены трое мужчин.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Днепропетровской в городе Мерефе поступило в полицию 25 октября в 10:50.
57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и въехал в отбойник.
Травмы получили трое его пассажиров 60, 39 и 27 лет. Их доставили в больницу.
Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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