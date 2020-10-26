26.10.2020 08:53

ФОТО: Под Харьковом ВАЗ врезался в отбойник (ГУ НП)

В результате аварии с травмами в больницу доставлены трое мужчин.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Днепропетровской в ​​городе Мерефе поступило в полицию 25 октября в 10:50.



57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и въехал в отбойник.

Травмы получили трое его пассажиров 60, 39 и 27 лет. Их доставили в больницу.



Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.



