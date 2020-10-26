Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом ВАЗ врезался в отбойник (ГУ НП)
26.10.2020  08:53   

ФОТО: Под Харьковом ВАЗ врезался в отбойник (ГУ НП)

В результате аварии с травмами в больницу доставлены трое мужчин.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Днепропетровской в ​​городе Мерефе поступило в полицию 25 октября в 10:50.

57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и въехал в отбойник.

Травмы получили трое его пассажиров 60, 39 и 27 лет. Их доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Криминал и происшествия ДТП: на Ландау столкнулись две иномарки (Патрульная полиция) 25.10 Криминал и происшествия ДТП возле Лесного: погибшего водителя вырезали из салона спасатели (ФОТО) 24.10 Криминал и происшествия ФОТО: Ночное ДТП с такси на 23 Августа (Полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 