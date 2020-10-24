ФОТО: Ночное ДТП с такси на 23 Августа (Полиция)

В результате аварии телесные повреждения получили двое мужчин 19 и 21 года.
24 октября около 1:15 на перекрестке улицы 23 Августа и проспекта Науки произошло столкновение автомобилей Hyundai одной из служб такси и Geely.
В результате ДТП двое пассажиров транспортного средства Geely с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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