24.10.2020 14:41

ФОТО: Ночное ДТП с такси на 23 Августа (Полиция)

В результате аварии телесные повреждения получили двое мужчин 19 и 21 года.



// Патрульная полиция

24 октября около 1:15 на перекрестке улицы 23 Августа и проспекта Науки произошло столкновение автомобилей Hyundai одной из служб такси и Geely.

В результате ДТП двое пассажиров транспортного средства Geely с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



