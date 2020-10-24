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24.10.2020  13:24   

Катастрофа Ан-26: руководителя университета им. Кожедуба отстранили от работы (Минобороны)

Министерство обороны Украины отстранило генерал-майора Александра Туринского от исполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.


unian.ua

Об этом сообщил сайт Минобороны.

«До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба», – говорится в сообщении.

Продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант. В предварительном отчете о результатах расследования катастрофы сказано, что были обнаружены системные нарушения в организации полетов "от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия".

Тэги:  катастрофа, падение самолета, харьков, чугуев, отстранен, хнувс
 
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