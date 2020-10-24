Полиция просит помочь опознать пострадавшего в ДТП, который умер в скорой помощи (ГУ ГП)

Сотрудниками Богодуховского отдела полиции устанавливается личность гражданина, который получил телесные повреждения в результате аварии и умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября текущего года на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка», вблизи села Губаревка Богодуховского района.
Мужчина был одет в черную куртку с зелеными вставками с капюшоном, свитер серого цвета, черные брюки и черные кожаные сапоги.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о погибшем, просим сообщить по телефонам: 0575832102, 0995102007 или «102»», – обращаются правоохранители.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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