Главная Новости Криминал и происшествия Полиция просит помочь опознать пострадавшего в ДТП, который умер в скорой помощи (ГУ ГП)
24.10.2020  11:20   

Полиция просит помочь опознать пострадавшего в ДТП, который умер в скорой помощи (ГУ ГП)

Сотрудниками Богодуховского отдела полиции устанавливается личность гражданина, который получил телесные повреждения в результате аварии и умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.


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Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября текущего года на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка», вблизи села Губаревка Богодуховского района.

Мужчина был одет в черную куртку с зелеными вставками с капюшоном, свитер серого цвета, черные брюки и черные кожаные сапоги.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о погибшем, просим сообщить по телефонам: 0575832102, 0995102007 или «102»», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, полиция, опознать, харьков
 
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