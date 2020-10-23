23.10.2020 16:35

ФОТО: Деньги Укрпочты уходили в ЛНР: торговцам поддельными марками сообщили о подозрении (Прокуратура)

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданам Украины: одному - по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, другому - по факту мошенничества.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что группой лиц, в состав которой входили жители Харьковского, Киевского, Винницкого, Днепропетровского и Кропивницкого регионов, создана разветвленная сеть сбыта поддельных знаков почтовой оплаты государственного предприятия «Укрпочта». Указанные лица реализовывали поддельные марки большими партиями вдвое дешевле их номинальной стоимости, подыскивая клиентов через Интернет.



В частности установлено, что поддельные марки поставлялись на временно оккупированные территории Луганской области для нужд «судебной ветви власти» так называемой «ЛНР».



Вследствие противоправной деятельности указанной группы лиц национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» ежемесячно терпел убытки в больших размерах.



22 октября во время сбыта поддельных почтовых марок разоблачен один из членов группы. Совместно со следователями СБУ в Харьковской области проведено 28 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, в ходе которых обнаружено и изъято поддельные почтовые марки, денежные средства, а также средства связи и черновые записи информации о противоправной деятельности.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг других лиц, причастных к противоправной деятельности.