ФОТО: Минирование суда: взрывчатку не нашли (ГУ НП)

Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.
По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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