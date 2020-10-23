23.10.2020 16:02

ФОТО: Минирование суда: взрывчатку не нашли (ГУ НП)

Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании суда на улице Гоголя, 1 поступило в полицию от работника судебной охраны 23 октября в 10:57.



По указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали почти 5000 кв. метров помещений здания и прилегающей территории, эвакуировали 320 человек. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.