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23.10.2020  14:41   

ДТП: жесткая встреча перекрыла движение (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Холодной горе - ДТП.

Здесь, перекрыв движение со стороны Лоска, разбились две машины легковушка и  микроавтобус.

Информации о пострадавших и подробностей аварии пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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