23.10.2020 14:41

ДТП: жесткая встреча перекрыла движение (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Холодной горе - ДТП.

Здесь, перекрыв движение со стороны Лоска, разбились две машины легковушка и микроавтобус.

Информации о пострадавших и подробностей аварии пока нет.