ДТП: жесткая встреча перекрыла движение (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на Холодной горе - ДТП.
Здесь, перекрыв движение со стороны Лоска, разбились две машины легковушка и микроавтобус.
Информации о пострадавших и подробностей аварии пока нет.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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