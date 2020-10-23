ФОТО: На Харьковщине полицейские разоблачили мужчину в незаконной порубке леса (МВД)

Злоумышленником оказался ранее судимый 57-летний житель села Лиман Волчанского района.
22 октября сотрудники Волчанского отдела полиции недалеко от поселка Вильча на территории леса остановили автомобиль «УАЗ» без государственных номеров.
При осмотре в транспортном средстве правоохранители обнаружили 12 стволов клена. Автомобиль с древесиной изъяты.
Мужчина сообщил, что деревья пилил для собственных нужд и указал на место совершения преступления, где полицейские изъяли бензопилу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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