23.10.2020 14:38

ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)

Авария произошла днем 22 октября.



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Около двух часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лозовской, 3.

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109.

После удара «девятка» вылетела на автобусную остановку. К счастью, пешеходы не пострадали.



Травмы в аврии получили оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.