ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)

Авария произошла днем 22 октября.
Около двух часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лозовской, 3.
Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109.
После удара «девятка» вылетела на автобусную остановку. К счастью, пешеходы не пострадали.
Травмы в аврии получили оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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