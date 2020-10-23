Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)
23.10.2020  14:38   

ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)

Авария произошла днем 22 октября.


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Около двух часов дня патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Лозовской, 3.

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109.

После удара «девятка» вылетела на автобусную остановку. К счастью, пешеходы не пострадали.

Травмы в аврии получили оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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