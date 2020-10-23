Главная Новости Криминал и происшествия В Холодногорской исправительной колонии (№18) проводятся заседания судов в режиме видеоконференции
23.10.2020  13:43   

В Холодногорской исправительной колонии (№18) проводятся заседания судов в режиме видеоконференции

Заключенных, по представлению администрации исправительного учреждения, отправляют соблюдать условия карантина в домашних условиях на условно-досрочном освобождении.


://facebook.com/khadptspress
22 октября 2020 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» было проведено судебное заседание в режиме видеоконференции.
Плановое судебное заседание состоялось в связи с представлением материалов на осужденного Владислава В. по применению условно-досрочного освобождения.
По представлению администрации колонии рассматривался вопрос о применении осужденному ст. 81 УК Украины, вопрос решен положительно.
В общем, с начала текущего года в государственном учреждении проведено 217 судебных заседаний в режиме видеоконференции, из которых 168 - за период карантина.
Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  суд, колония, харьков, амнистия, карантин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Криминал и происшествия (ФОТО) В Харькове выбирают меру пресечения подозреваемому в ДТП с двумя погибшими (suspilne) 21.10 Криминал и происшествия ФОТО, ВИДЕО: Харьковчанку, которая отрезала голову дочери, признали психически невменяемой (Прокуратура) 21.10 Экономика и промышленность Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького (Интерфакс)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 