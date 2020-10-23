23.10.2020 13:43

В Холодногорской исправительной колонии (№18) проводятся заседания судов в режиме видеоконференции

Заключенных, по представлению администрации исправительного учреждения, отправляют соблюдать условия карантина в домашних условиях на условно-досрочном освобождении.



://facebook.com/khadptspress

22 октября 2020 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» было проведено судебное заседание в режиме видеоконференции.

Плановое судебное заседание состоялось в связи с представлением материалов на осужденного Владислава В. по применению условно-досрочного освобождения.

По представлению администрации колонии рассматривался вопрос о применении осужденному ст. 81 УК Украины, вопрос решен положительно.

В общем, с начала текущего года в государственном учреждении проведено 217 судебных заседаний в режиме видеоконференции, из которых 168 - за период карантина.