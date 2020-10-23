В Холодногорской исправительной колонии (№18) проводятся заседания судов в режиме видеоконференции

Заключенных, по представлению администрации исправительного учреждения, отправляют соблюдать условия карантина в домашних условиях на условно-досрочном освобождении.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажность:
давление:
ветер: