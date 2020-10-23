23.10.2020 13:21

На Харьковщине простятся с погибшими в аварии спасателем и его дочерью (ГХ)

23 октября, проводят в последний путь 41-летнего подполковника ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрия Азаренкова и его 15-летнюю дочь Анастасию, которые погибли в ДТП.



://t.me

По словам жителей поселка Липцы, где жила семья, похоронят их на центральном кладбище в городе Дергачи.

Напомним, авария произошла 21 октября в 6:40 в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород».

Там лоб в лоб столкнулись автомобили ЗАЗ и Toyota. Известно, что Дмитрий ехал на машине Lanos из поселка Липцы на работу.

За рулем второй машины находился 19-летний парень, который был в нетрезвом виде. На данный момент он задержан. Ему уже сообщено о подозрении в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Коллеги погибшего Дмитрия Азаренкова просят всех, кто в период 06:30 - 07:30 проезжал мимо места, где произошло ДТП, поделится видео с регистраторов, чтобы можно было восстановить произошедшие события.