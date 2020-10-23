На Харьковщине простятся с погибшими в аварии спасателем и его дочерью (ГХ)

23 октября, проводят в последний путь 41-летнего подполковника ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрия Азаренкова и его 15-летнюю дочь Анастасию, которые погибли в ДТП.
По словам жителей поселка Липцы, где жила семья, похоронят их на центральном кладбище в городе Дергачи.
Напомним, авария произошла 21 октября в 6:40 в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород».
Там лоб в лоб столкнулись автомобили ЗАЗ и Toyota. Известно, что Дмитрий ехал на машине Lanos из поселка Липцы на работу.
Коллеги погибшего Дмитрия Азаренкова просят всех, кто в период 06:30 - 07:30 проезжал мимо места, где произошло ДТП, поделится видео с регистраторов, чтобы можно было восстановить произошедшие события.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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