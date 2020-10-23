Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине простятся с погибшими в аварии спасателем и его дочерью (ГХ)
23.10.2020  13:21   

На Харьковщине простятся с погибшими в аварии спасателем и его дочерью (ГХ)

23 октября, проводят в последний путь 41-летнего подполковника ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрия Азаренкова и его 15-летнюю дочь Анастасию, которые погибли в ДТП.


://t.me

По словам жителей поселка Липцы, где жила семья, похоронят их на центральном кладбище в городе Дергачи. 

Напомним, авария произошла 21 октября в 6:40 в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород».

Там лоб в лоб столкнулись автомобили ЗАЗ и Toyota. Известно, что Дмитрий ехал на машине Lanos из поселка Липцы на работу.

За рулем второй машины находился 19-летний парень, который был в нетрезвом виде. На данный момент он задержан. Ему уже сообщено о подозрении в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Коллеги погибшего Дмитрия Азаренкова просят всех, кто в период 06:30 - 07:30 проезжал мимо места, где произошло ДТП, поделится видео с  регистраторов, чтобы можно было восстановить произошедшие события. 

Источник:   ГХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, прощание, свидетели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Криминал и происшествия Подробности ДТП на Ландау от полиции (МВД) 23.10 Криминал и происшествия ДТП: жесткая встреча перекрыла движение (Telegram) 23.10 Криминал и происшествия ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 