Под Харьковом женщина умерла домашними родами (ГУ НП)

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти роженицы
21 октября около 12:00 в Чугуевский отдел полиции от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение о родах на дому. Бригада медиков, которая выехала в поселок Эсхар, констатировала смерть роженицы.
Оказалось, что 35-летняя женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся роженица уже умерла.
Отец ребенка вызвал скорую помощь, которые по приезду констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния здоровья.
Выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла. Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Проводится досудебное расследование.
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