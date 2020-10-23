Главная Новости Криминал и происшествия (ФОТО) В Харькове выбирают меру пресечения подозреваемому в ДТП с двумя погибшими (suspilne)
23.10.2020  12:45   

(ФОТО) В Харькове выбирают меру пресечения подозреваемому в ДТП с двумя погибшими (suspilne)

Подсудимый вину признал, но пояснить сколько выпил алкоголя перед аварией отказался.


// suspilne.media

В Киевском райсуде Харькова начали рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения водителю Toyota, подозреваемому в ДТП на окраине Харькова, в результате которой погибли спасатель с дочкой.

"Я свою вину признаю. Бежать никуда не собираюсь. Я понимаю, что это ничего не изменит, но я прошу прощения у родственников и близких погибших", - ответил подозреваемый журналисту перед заседанием.

На вопрос, сколько водитель выпил перед тем, как сесть за руль, подозреваемый не ответил.

Прокурор просит взять подозреваемого под стражу без права внесения залога. Защита возражает.

 
 
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, суд
 
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