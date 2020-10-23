23.10.2020 12:38

ФОТО: Мужчина шел за украинским загранпаспортом, прихватив конституцию ЛНР (Госпогранслужба)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники обнаружили запрещенную печатную продукцию у нашего соотечественника.



//dpsu.gov.ua

У 45-летнего мужчины, прибывшего в Украину пешим ходом, во время осмотра вещей были обнаружены так называемые «конституция», «уголовный кодекс», «топографические карты», «картосхемы», «описания государственной символики», «периодические издания» так называемой «ЛНР».



Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого в одном из киосков Луганска и должен был передать ему в Лисичанске.



Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».



Гражданина и выявленную печатную продукцию для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.