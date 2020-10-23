23.10.2020 12:02

ВИДЕО: На «перекрестке Зайцевой» машины снова гнали на красный: полиция ищет свидетелей (Патрульная полиция)

19 октября в соцсетях распространилось видео, как на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова две машины на большой скорости проехали пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора.



// Патрульная полиция

Именно на этом месте 3 года назад произошло масштабное ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.



«Слава Зайцевой не даёт покоя некоторым водителям. На том самом перекрёстке, который «прославила» харьковчанка, продолжают цинично нарушать ПДД. Нужели, учит только трагедия? Вот куда они спешили?! Вопрос жизни и смерти?», – прокомментировал видео телеграм-канал Веха.



На видео видно, как черный внедорожник проехал на желтый свет, а затем белый Mercedes – на красный. На перекрестке пешеходы уже собирались переходить дорогу, однако, к счастью, заметили авто и подождали.



Патрульная полиция ищет очевидцев данного инцидента.



«В социальных сетях появилось видео, где водители автомобилей черного и и белого цвета на перекрестке улицы Сумской и площади Конституции грубо нарушают правила дорожного движения и подвергают других участников опасности.



Для привлечения водителей к ответственности управление патрульной полиции в Харьковской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения, видео регистраторов или просто стали очевидцами правонарушения сообщить по телефону 102 или обратиться по адресу: Харьков, Шевченко 315А. Также можете написать сообщение на официальные страницы в Фейсбук @kharkivpolice и Инстаграм @patrolpolice_kharkiv», – обращаются правоохранители.