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23.10.2020  10:59   

ФОТО: В Харьковских пригородах снова активизировались пироманы (ГСЧС)

Валковские спасатели продолжают ликвидировать пожары на открытой местности


://kh.dsns.gov.ua

22 октября в 13:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Буцковка. Там произошло возгорание сухостоя на открытой территории.

По прибытию к месту вызова районного пожарно-спасательного подразделения установлено, что на площади около 600 кв.м. горит сухая трава, с помощью ветра огонь быстро распространялся. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован уже в 13:51, ликвидирован - в 14:05.

Причиной подобных пожаров почти всегда "человеческий фактор".

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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