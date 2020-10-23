23.10.2020 10:59

ФОТО: В Харьковских пригородах снова активизировались пироманы (ГСЧС)

Валковские спасатели продолжают ликвидировать пожары на открытой местности



://kh.dsns.gov.ua

22 октября в 13:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Буцковка. Там произошло возгорание сухостоя на открытой территории.

По прибытию к месту вызова районного пожарно-спасательного подразделения установлено, что на площади около 600 кв.м. горит сухая трава, с помощью ветра огонь быстро распространялся. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован уже в 13:51, ликвидирован - в 14:05.

Причиной подобных пожаров почти всегда "человеческий фактор".