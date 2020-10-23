ФОТО: В Харьковских пригородах снова активизировались пироманы (ГСЧС)

Валковские спасатели продолжают ликвидировать пожары на открытой местности
22 октября в 13:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Буцковка. Там произошло возгорание сухостоя на открытой территории.
По прибытию к месту вызова районного пожарно-спасательного подразделения установлено, что на площади около 600 кв.м. горит сухая трава, с помощью ветра огонь быстро распространялся. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован уже в 13:51, ликвидирован - в 14:05.
Причиной подобных пожаров почти всегда "человеческий фактор".
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажность:
давление:
ветер: