ФОТО: В гаражном кооперативе на Рогани нашли артиллерийский снаряд (ГСЧС)

Пострадавших нет.
21 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в гаражном кооперативе Экипаж, на ул. Граковской, 2 обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм времен Второй мировой войны.
Пиротехническая группа изъяла боеприпас, который позже был подорван вне города на специальной площадке.
Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов, которых не было обнаружено. Пострадавших нет.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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