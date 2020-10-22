Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В гаражном кооперативе на Рогани нашли артиллерийский снаряд (ГСЧС)
22.10.2020  16:06   

ФОТО: В гаражном кооперативе на Рогани нашли артиллерийский снаряд (ГСЧС)

Пострадавших нет.


// ГСЧС

21 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в гаражном кооперативе Экипаж, на ул. Граковской, 2 обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм времен Второй мировой войны.

Пиротехническая группа изъяла боеприпас, который позже был подорван вне города на специальной площадке.

Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов, которых не было обнаружено. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.10 Криминал и происшествия Суд объявил приговор пенсионерке, которая с мобильного «заминировала» харьковский политех (Депо) 25.08 Криминал и происшествия В День Независимости в Харькове искали взрывчатку на железнодорожном вокзале 22.08 Криминал и происшествия Во дворе под Дергачами нашли мины а на Жихаре осколочные бомбы (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 