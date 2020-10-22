22.10.2020 16:06

ФОТО: В гаражном кооперативе на Рогани нашли артиллерийский снаряд (ГСЧС)

Пострадавших нет.



// ГСЧС

21 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в гаражном кооперативе Экипаж, на ул. Граковской, 2 обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм времен Второй мировой войны.



Пиротехническая группа изъяла боеприпас, который позже был подорван вне города на специальной площадке.

Место находки обследовано на предмет наличия других взрывоопасных предметов, которых не было обнаружено. Пострадавших нет.