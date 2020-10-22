22.10.2020 15:05

ФОТО: Автомобиль влетел в киоск на поселке Жуковского (Telegram)

Авария произошла в ночь на 22 октября на улице Академика Проскуры.



// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы, выложившие фото ДТП в местных пабликах.



«Водитель 99-1й говорит, что его ослепила Таврия со светодиодной полосой на крыше и, не тормозя, он труханул в Аттику», – прокомментировал фото телеграм-канал Труха.



Официальная информация уточняется.



