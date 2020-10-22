Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Автомобиль влетел в киоск на поселке Жуковского (Telegram)
22.10.2020  15:05   

ФОТО: Автомобиль влетел в киоск на поселке Жуковского (Telegram)

Авария произошла в ночь на 22 октября на улице Академика Проскуры.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы, выложившие фото ДТП в местных пабликах.

«Водитель 99-1й говорит, что его ослепила Таврия со светодиодной полосой на крыше и, не тормозя, он труханул в Аттику», – прокомментировал фото телеграм-канал Труха.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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