ФОТО: Автомобиль влетел в киоск на поселке Жуковского (Telegram)

Авария произошла в ночь на 22 октября на улице Академика Проскуры.
О происшествии сообщили очевидцы, выложившие фото ДТП в местных пабликах.
«Водитель 99-1й говорит, что его ослепила Таврия со светодиодной полосой на крыше и, не тормозя, он труханул в Аттику», – прокомментировал фото телеграм-канал Труха.
Официальная информация уточняется.
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На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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