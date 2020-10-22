Четыре десятка килограммов рыбы незаконного улова ждут решения суда (Рыбнадзор)

У пгт Боровая задержали нарушителя с 38 кг незаконно добытых водных биоресурсов.
Около шести часов утра 22 октября на Оскольском водохранилище вблизи пгт Боровая задержали мужчину, ловившего с лодки рыбу запрещенными орудиями – двумя лесковыми сетками.
Нарушитель успел поймать 46 карасей, 24 леа и 8 судаков общим весом 38 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 8942 грн.
На виновного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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