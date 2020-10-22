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22.10.2020  08:40   

Сотрудник Харьковского УСБУ торговал служебной информацией (Интерфакс)

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержали старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области, который за «вознаграждение» передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом.


://facebook.com

"Стоимость" услуги "составляла от 3 до 5 тыс.долл. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи долларов", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины и избрания ему меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  сбу, продажа, информация, харьков
 
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