22.10.2020 08:40

Сотрудник Харьковского УСБУ торговал служебной информацией (Интерфакс)

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержали старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области, который за «вознаграждение» передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом.



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"Стоимость" услуги "составляла от 3 до 5 тыс.долл. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи долларов", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины и избрания ему меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.