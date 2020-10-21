21.10.2020 18:28

Пропали 6 000 бюллетеней: копы открыли уголовное дело (ГУНП)

Отсутствовало 6 000 документов.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, заявление об отсутствии 6000 бюллетеней поступила в полицию 20 октября 2020 года от заместителя председателя одной из политических партий. Установлено, что в тот же день бюллетени были дополнительно изготовлены и переданы в Слободскую районную ТИК.

Предварительно установлено, что городской территориальной избирательной комиссией для печати избирательных бюллетеней по выборам Харьковского городского головы и депутатов Харьковского горсовета избрана книжная фабрика, с которой был заключен договор. При передаче напечатанных бюллетеней обнаружилась их недостача.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

По словам заместителя начальника - начальника следственного отдела Слободского отдела полиции Татьяны Проуторовои, в ходе проведения досудебного расследования установлено, что отсутствующие 6000 бюллетеней в тот же день были дополнительно полученны Слободской районной территориальной избирательной комиссией.

- Как объяснили представители книжной фабрики, нехватка бюллетеней возникла из-за сбоя в работе оборудования. В настоящее время недостающее количество бюллетеней изготовлено ​​дополнительно и передано в территориальную избирательную комиссию, - рассказала Татьяна Проуторова.

Досудебное расследование продолжается. Проводится проверка всех обстоятельств.