ВИДЕО: Следователи задержали водителя внедорожника, участника смертельной аварии на Окружной (ГУ НП)

По предварительным данным, 19-летний руководитель автомобиля «Toyota» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota» погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки.
Как рассказал заместитель начальника отдела СУ ГУНП в Харьковской области Олег Мережко, следователи установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. Вместе с ним в автомобиле находился 21-летний пассажир. Мужчины не пострадали.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Сейчас 19-летний парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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