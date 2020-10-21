21.10.2020 16:42

ВИДЕО: Следователи задержали водителя внедорожника, участника смертельной аварии на Окружной (ГУ НП)

По предварительным данным, 19-летний руководитель автомобиля «Toyota» находился в состоянии алкогольного опьянения.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota» погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки.



Как рассказал заместитель начальника отдела СУ ГУНП в Харьковской области Олег Мережко, следователи установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. Вместе с ним в автомобиле находился 21-летний пассажир. Мужчины не пострадали.



По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



Сейчас 19-летний парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.

