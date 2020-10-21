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21.10.2020  16:19   

Больные коронавирусом могут проголосовать дома (Горсовет)

В Харьковском городском совете разъяснили, как будет организован избирательный процесс во время проведения местных выборов 25 октября в связи с карантинными ограничениями.


//city.kharkov.ua
Согласно рекомендациям Кабинета министров Украины, избиратели должны будут придерживаться противоэпидемических мер: перед входом в избирательный участок необходимо обработать руки дезинфицирующими средствами и надеть респиратор или защитную маску.
 
При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателю с просьбой временно снять маску для подтверждения личности. Кабмин не рекомендует избирателям брать детей на избирательные участки. Также стоит пользоваться личной ручкой во время голосования.
 
Если человек находится на самоизоляции из-за коронавируса, то он может проголосовать дома. Для этого необходимо написать заявление (в произвольной форме), приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения и передать в участковую избирательную комиссию. Подать заявление о голосовании на дому можно до 20:00 23 октября.
 
Напомним, что Харьковский горсовет выделил 3,5 млн грн на обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках во время организации и проведения местных выборов. Так, были закуплены антисептики, дезинфекторы, чтобы обрабатывать поверхности и проводить уборку, специальные урны для утилизации средств индивидуальной защиты и ограничительные ленты для напоминания о социальной дистанции.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  карантин, выборы2020, харьков, ковид, коронавирус, голосование, пандемия, эпидемия
 
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