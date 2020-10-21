Сотрудника СБУ задержали на взятке (Telegram)

О задержании сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, ДБР и внутренняя безопасность СБУ повязали сотрудника спецслужб на взятке в 2 500 долларов.
Подробностей пока нет.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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