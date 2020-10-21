21.10.2020 15:52

Сотрудника СБУ задержали на взятке (Telegram)

О задержании сообщают очевидцы.



//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, ДБР и внутренняя безопасность СБУ повязали сотрудника спецслужб на взятке в 2 500 долларов.

Подробностей пока нет.