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21.10.2020  15:52   

Сотрудника СБУ задержали на взятке (Telegram)

О задержании сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, ДБР и внутренняя безопасность СБУ повязали сотрудника спецслужб на взятке в 2 500 долларов.

Подробностей пока нет.

Тэги:  сбу, взятка, харьков
 
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