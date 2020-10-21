21.10.2020 16:02

Арестованному, шантажировавшему другого сидельца СИЗО, объявили о подозрении (Прокуратура)

Мужчина требовал у родных шантажируемого шесть тысяч долларов.



//khar.gp.gov.ua

Досудебное следствие установило, что арестованный, содержащийся в Харьковском следственном изоляторе, вступив в сговор с пособником на свободе, систематически требовал деньги за искусственно созданный долг перед преступной средой у другого арестованного, который содержится в этом же учреждении за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Вымогатель позвонил отцу «должника» и, угрожая физической расправой над его сыном, сообщил, что он должен заплатить 6 тысяч долларов США.



Отец потерпевшего, опасаясь за жизнь своего сына, перечислил часть денег на банковскую карточку, которая принадлежит сообщнику организатора преступления.

Мужчине, который содержится в СИЗО, сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.