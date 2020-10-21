Главная Новости Криминал и происшествия Арестованному, шантажировавшему другого сидельца СИЗО, объявили о подозрении (Прокуратура)
21.10.2020  16:02   

Арестованному, шантажировавшему другого сидельца СИЗО, объявили о подозрении (Прокуратура)

Мужчина требовал у родных шантажируемого шесть тысяч долларов.


//khar.gp.gov.ua

Досудебное следствие установило, что арестованный, содержащийся в  Харьковском следственном изоляторе, вступив в сговор с пособником на свободе, систематически требовал деньги за искусственно созданный долг перед преступной средой у другого арестованного, который содержится в этом же учреждении за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Вымогатель позвонил отцу «должника» и, угрожая физической расправой над его сыном, сообщил, что он должен заплатить 6 тысяч долларов США.

Отец потерпевшего, опасаясь за жизнь своего сына, перечислил часть денег на банковскую карточку, которая принадлежит сообщнику организатора преступления.

Мужчине, который содержится в СИЗО, сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение
 
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