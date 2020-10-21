Арестованному, шантажировавшему другого сидельца СИЗО, объявили о подозрении (Прокуратура)

Мужчина требовал у родных шантажируемого шесть тысяч долларов.
Досудебное следствие установило, что арестованный, содержащийся в Харьковском следственном изоляторе, вступив в сговор с пособником на свободе, систематически требовал деньги за искусственно созданный долг перед преступной средой у другого арестованного, который содержится в этом же учреждении за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Вымогатель позвонил отцу «должника» и, угрожая физической расправой над его сыном, сообщил, что он должен заплатить 6 тысяч долларов США.
Отец потерпевшего, опасаясь за жизнь своего сына, перечислил часть денег на банковскую карточку, которая принадлежит сообщнику организатора преступления.
Мужчине, который содержится в СИЗО, сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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