Пожар в переулке Кравцова: подробности от полиции (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в здании в Шевченковском районе Харькова.
21 октября около 13:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в переулке Кравцова, 7.
В результате происшествия пострадали два человека. Их с ожогами доставили в больницу.
По адресу выезжали руководители отдела, следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.
Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Устанавливаются все причины и обстоятельства возгорания здания.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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