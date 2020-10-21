21.10.2020 14:43

Пожар в переулке Кравцова: подробности от полиции (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в здании в Шевченковском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

21 октября около 13:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре в переулке Кравцова, 7.

В результате происшествия пострадали два человека. Их с ожогами доставили в больницу.



По адресу выезжали руководители отдела, следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей.



Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Устанавливаются все причины и обстоятельства возгорания здания.