ФОТО: Подозреваемого в краже объявили в розыск (МВД)

Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Виктора Чистякова, 1985 года рождения, жителя села Мелиховка.
Мужчина скрывается от следствия за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГУ НП.
На вид Виктору Чистякову 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные глаза, короткие светло-русые волосы.
Особые приметы: шрам на верхней губе, при разговоре картавит.
Мужчина может находиться и работать в городе Мерефе.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 050-585-85-86, 050-728-20-81, или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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