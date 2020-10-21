21.10.2020 13:03

ФОТО: Подозреваемого в краже объявили в розыск (МВД)

Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Виктора Чистякова, 1985 года рождения, жителя села Мелиховка.



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Мужчина скрывается от следствия за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе ГУ НП.



На вид Виктору Чистякову 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные глаза, короткие светло-русые волосы.



Особые приметы: шрам на верхней губе, при разговоре картавит.



Мужчина может находиться и работать в городе Мерефе.



«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: 102, 050-585-85-86, 050-728-20-81, или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.



