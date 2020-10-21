На Харьковщине разыскали пенсионерку, которая без верхней одежды несколько дней блуждала в лесу (ГУ НП)

У пенсионерки оказались проблемы с памятью - тревогу забили родственники пропавшей.
Во вторник, 20 октября, около 11:00 в Чугуевский отдел НП поступило сообщение от местного жителя о том, что его мать 17 октября ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, на телефонные звонки не отвечает, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
В тот же день около 20:00 правоохранителям удалось разыскать пенсионерку в лесу неподалеку от места проживания.
Как она там оказалась, женщина не помнит. Она была напугана и очень замерзла, потому что была без верхней одежды.
70-летнюю бабушку передано родственникам - на данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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