Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине разыскали пенсионерку, которая без верхней одежды несколько дней блуждала в лесу (ГУ НП)
21.10.2020  13:49   

На Харьковщине разыскали пенсионерку, которая без верхней одежды несколько дней блуждала в лесу (ГУ НП)

У пенсионерки оказались проблемы с памятью - тревогу забили родственники пропавшей.


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Во вторник, 20 октября, около 11:00 в Чугуевский отдел НП поступило сообщение от местного жителя о том, что его мать 17 октября ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, на телефонные звонки не отвечает, сообщили  в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В тот же день около 20:00 правоохранителям удалось разыскать пенсионерку в лесу неподалеку от места проживания. 

Как она там оказалась, женщина не помнит. Она была напугана и очень замерзла, потому что была без верхней одежды.

70-летнюю бабушку передано родственникам - на данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция розыск, харьков, пропавшая
 
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