ФОТО: Неисправная печь оставила дачника без крыши над головой (ГСЧС)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.
20 октября в 12:51 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с. Дементиевка, ул. Зеленая 6, Дергачевского района .
На место происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей, огнем был охвачен дачный дом на площади 60 м.кв.
В 14:09 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара неисправность печного отопления.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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