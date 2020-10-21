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21.10.2020  13:39   

ФОТО: Неисправная печь оставила дачника без крыши над головой (ГСЧС)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.


://kh.dsns.gov.ua

20 октября в 12:51 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с. Дементиевка, ул. Зеленая 6, Дергачевского района .

На место происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей, огнем был охвачен дачный дом на площади 60 м.кв.

В 14:09 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара неисправность печного отопления.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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