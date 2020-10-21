Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Не дождался легализации - полиция нашла у 26 летнего наркомана коноплю и патроны (ГУ НП)
21.10.2020  12:49   

ФОТО: Не дождался легализации - полиция нашла у 26 летнего наркомана коноплю и патроны (ГУ НП)

В доме жителя села Яремовка, Изюмского района, правоохранители обнаружили 16 кустов растения конопли, сухое не измельченное вещество растительного происхождения, более 10 патронов калибра 7,62 и гранату Ф-1.


://hk.npu.gov.ua

Санкционированный обыск провели 20 октября. Изъятые вещества и боеприпасы направили на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков, преступление, дознаватель
 
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