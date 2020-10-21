21.10.2020 12:21

Пьяный харьковчанин устроил резню в междугороднем автобусе (Полиция)

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел по отношению к другим пассажирам. По факту хулиганских действий начато уголовное производство.



://kyiv.npu.gov.ua

В автобусе Киев - Харьков пьяный харьковчанин нанес ножевые ранения нескольким пассажирам, после чего был задержан, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Киевской области.

По данным отдела, к полиции обратился водитель автобуса Киев - Харьков с сообщением о том, что мужчина ранил нескольких пассажиров.

На месте правоохранители увидели, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел.

"Он цеплялся к другим лицам, а человек, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента в драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает ", - сообщили в полиции.

Наряд полиции охраны задержал фигуранта вблизи места преступления. Патрульные провели тест и Драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь.

35-летнего харьковчанина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Следователи объявили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.