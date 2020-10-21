ФОТО: В Мерефе сгорел частный дом (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в течение полутора часов.
20 октября в 19:11 спасателям сообщили о пожаре в пгт. Мерефа на ул. Чайковского, 28.
По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит перекрытие крыши и утепление дымохода жилого дома. Площадь пожара составила более 30 кв.м.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был потушен в 20:38.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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