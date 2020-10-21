21.10.2020 12:02

ФОТО: В Мерефе сгорел частный дом (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в течение полутора часов.



//kh.dsns.gov.ua

20 октября в 19:11 спасателям сообщили о пожаре в пгт. Мерефа на ул. Чайковского, 28.



По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит перекрытие крыши и утепление дымохода жилого дома. Площадь пожара составила более 30 кв.м.



Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был потушен в 20:38.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.