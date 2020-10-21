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21.10.2020  12:02   

ФОТО: В Мерефе сгорел частный дом (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в течение полутора часов.


//kh.dsns.gov.ua

20 октября в 19:11 спасателям сообщили о пожаре в пгт. Мерефа на ул. Чайковского, 28.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит перекрытие крыши и утепление дымохода жилого дома. Площадь пожара составила более 30 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был потушен в 20:38.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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