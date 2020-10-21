21.10.2020 11:24

ФОТО: Закладчика с наркотой на сто тысяч гривен задержали возле парка Горького (ГУ НП)

У мужчины изъято 100 граммов мефедрона и 6 граммов каннабиса. Стоимость нарковеществ на «черном» рынке составляет около 100 000 гривен.



// hk.npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска Киевского отдела полиции обнаружили на площади 1 Мая 22-летнего мужчину, который имел при себе 100 граммов мефедрона. Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из интернет-магазинов и должен был оставить нарковещество в качестве «закладки» в одном из определенных мест.



Также мужчина назвал полицейским адреса еще 40 тайников, где он уже сделал «закладки» с каннабисом и мефедроном. В дальнейшем они были изъяты.



По месту жительства злоумышленника полиция обнаружила 3 ​​зип-пакета с каннабисом общим весом 6 граммов.



Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.





