Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Закладчика с наркотой на сто тысяч гривен задержали возле парка Горького (ГУ НП)
21.10.2020  11:24   

ФОТО: Закладчика с наркотой на сто тысяч гривен задержали возле парка Горького (ГУ НП)

У мужчины изъято 100 граммов мефедрона и 6 граммов каннабиса. Стоимость нарковеществ на «черном» рынке составляет около 100 000 гривен.


// hk.npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска Киевского отдела полиции обнаружили на площади 1 Мая 22-летнего мужчину, который имел при себе 100 граммов мефедрона. Как пояснил злоумышленник, он работает в одном из интернет-магазинов и должен был оставить нарковещество в качестве «закладки» в одном из определенных мест.

Также мужчина назвал полицейским адреса еще 40 тайников, где он уже сделал «закладки» с каннабисом и мефедроном. В дальнейшем они были изъяты.

По месту жительства злоумышленника полиция обнаружила 3 ​​зип-пакета с каннабисом общим весом 6 граммов.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, закладка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.10 Криминал и происшествия ФОТО: Не дождался легализации - полиция нашла у 26 летнего наркомана коноплю и патроны (ГУ НП) 17.10 Криминал и происшествия ФОТО: На границе с Россией остановили курьера с коробкой наркотиков (ГПСУ) 13.10 Криминал и происшествия Устроил наркоплантацию в огороде: противозаконному фермеру светит до 8 лет тюрьмы (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 