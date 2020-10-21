Мажоры, устроившие утреннее ДТП, в очередной раз сели за руль пьяные (Полиция)

Полиция Харькова сообщила о состоянии участников ДТП с автомобилем спасателя.
В автомобиле Toyota, который утром 21 октября врезался в Lanos работника ГСЧС на окраине Харькова, были двое мужчин, 21 и 19 лет. Они не травмировались.
Об этом сообщила полиция Харьковщины.
"Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые находились в состоянии алкогольного опьянения. Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - информирует полиция.
Как уточнили в полиции, в аварии погибли 41-летний водитель Lanos и его 37-летняя пассажирка. Предварительно, это супруги.
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