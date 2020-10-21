Главная Новости Криминал и происшествия Мажоры, устроившие утреннее ДТП, в очередной раз сели за руль пьяные (Полиция)
21.10.2020  11:15   

Мажоры, устроившие утреннее ДТП, в очередной раз сели за руль пьяные (Полиция)

Полиция Харькова сообщила о состоянии участников ДТП с автомобилем спасателя.


://suspilne.media/

В автомобиле Toyota, который утром 21 октября врезался в Lanos работника ГСЧС на окраине Харькова, были двое мужчин, 21 и 19 лет. Они не травмировались.

Об этом сообщила полиция Харьковщины.

"Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые находились в состоянии алкогольного опьянения. Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - информирует полиция.

Как уточнили в полиции, в аварии погибли 41-летний водитель Lanos и его 37-летняя пассажирка. Предварительно, это супруги.

Ранее сообщалось, что водетель элитного внедорожника, устроившего ДТП со смертельным исходом, уже привлекавля к ответственности за пьяную езду.

 

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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