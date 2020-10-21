Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО, ВИДЕО: Харьковчанку, которая отрезала голову дочери, признали психически невменяемой (Прокуратура)
21.10.2020  10:25   

ФОТО, ВИДЕО: Харьковчанку, которая отрезала голову дочери, признали психически невменяемой (Прокуратура)

Жительницу Харьковской области Татьяну Пьянову, подозреваемую в жестоком убийстве дочери, признали невменяемой.


фото: styler

Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете, признана “страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия”. Поэтому суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом, – сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской  области Дмитрий Чубенко.

В настоящее время Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего будет отравлена в психиатрическую больницу.

“По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено”, – сообщил Чубенко.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры о экспертизе подозреваемой в убийстве малолетней дочери. Подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.

фото: kh.vgorode.ua

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  голова, пакет, харьков, убийство, суд
 
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