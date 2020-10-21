21.10.2020 08:20

В Харькове попал в аварию микроавтобус с арестованными (Телеграм)

ДТП произошло на перекрестке улиц Озерянской и Полтавского шляха около 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.



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По данным правоохранителей, служебный автомобиль Ford Transit перевозил в следственный изолятор взятых под стражу лиц, но во время проезда перекрестка столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате происшествия никто не пострадал. По информации Нацполиции, Ford ехал с включенным громкоговорителем и проблесковыми маячками.

Машины получили технические повреждения. Четверых конвоируемых пересадили в другой автомобиль и доставили в следственный изолятор.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции для проведения осмотра и документирования дорожно-транспортного происшествия.